تلمسان: إحباط محاولة تهريب بضائع أجنبية توقيف 06 أشخاص

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية تلمسان ممثلة في الأمن الحضري الثالث بحر هذا الأسبوع، من توقيف ستة أفراد كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في تهريب بضائع أجنبية الصنع. العملية جاءت على إثر عمل استعلاماتي وتحريات معمقة باشرها محققو ذات الأمن الحضري، أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف ستة عناصر من هذه الشبكة، مع كشف مكان تواجد السلع. وأسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا عن حجز 11220 قرص مكمل غذائي منتهي الصلاحية. والعديد من المواد الأخرى. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.