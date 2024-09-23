الفدرالية التونسية تقدم تظلما الى الكاف بشأن مباراة المولودية والمنستيري

أعلنت الهيئة المؤقتة لتسيير الفدرالية التونسية لكرة القدم، انها قامت الإثنين بمراسلة الاتحاد الأفريقي رسميا، لتقديم تظلم لديه بشأن ما وصفتها "التجاوزات التي تعرض لها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في مباراته امام مولودية الجزائر لحساب اياب الدور الثاني من تصفيات مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية ".

وذكر بيان للفدرالية التونسية ان المراسلة التي وجهها الى الهيئة الافريقية، "تضمنت شرحا مفصلا لأحداث العنف التي رافقت اللقاء و الاعتداءات التي تعرض لها وفد الإتحاد الرياضي المنستيري قبل وأثناء و بعد المبارة"، وأرفقتها الهيئة "بفيديوهات توثق الظروف القاسية الكاملة التي دار فيها اللقاء مؤكدة دعمها اللامشروط لموقف فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في الشكوى التي رفعها".

وكانت مولودية الجزائر قد تفوقت على الاتحاد المنستيري بهدفين لصفر، ما سمح بتأهل المولودية الى دوري المجموعات، وشابت المقابلة أحداث مؤسفة في المدرجات وفي الملعب.