انتشال جثث 4 غرقى في عدة ولايات

انتشل أعوان الحماية المدنية 4 غرقى متوفين في المجمعات والوديان وشاطئ البحر، من مساء أمس الإثنين إلى صبيحة اليوم الثلاثاء، بكل من غرداية وتندوف والمدية والشلف.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية، حسب بيان لها، من انتشال جثة شاب مفقود، يبلغ من العمر 29 سنة، جرفته سيول الوادي بمنطقة عين حمرة بولاية المدية، على بعد 25 كيلومترا من مكان الحادث، وطفل غريق يبلغ 5 سنوات في مجمع مائي بالرحمانيات بالڤرارة بغرداية.

كما تم انتشال، حسب المصدر ذاته، جثة شاب يبلغ من العمر 23 سنة، من بركة مائية بغار جبيلات بتندوف، وشاب آخر، 23 سنة أيضا، من شاطئ البحر بالمرسى بالشلف.