مستجدات العدوان الصهيوني على لبنان

أعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية أن جلسة الحكومة التي كانت مقررة، اليوم الثلاثاء، قد ألغيت، مشيرة إلى أن نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة، سيتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرًا للتطورات الراهنة.

وقال حزب الله، في بيان له اليوم، إن مقاتليه قصفوا للمرة الثالثة، اليوم، مطار مجيدو العسكري، غرب العفولة، بصواريخ "فادي 2"، فيما شن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات جديدة على مختلف قرى وبلدات بلبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الصهيوني شن 3 غارات استهدفت بعلبك ودورس وبلدة البزالية، كما أغار على مدخل صور- منطقة جل البحر، وعلى بلدات معركة والحوش، وعيتا الشعب وشعت.

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الصهيوني أغار مجددا على بعلبك ومنطقتها، حيث تعرضت محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي للقصف، وبلدة طليا، وأطراف شمسطار، مشيرة إلى توزيع الشهداء والجرحى على مستشفيات المنطقة، وبخاصة على مستشفيات: دار الأمل الجامعي، مستشفى بعلبك الحكومي، ودار الحكمة ومستشفى رياق.

من جهة أخرى، قال جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه ينبغي دفع "إسرائيل وحزب الله إلى وقف دورة العنف وتجنب حرب أوسع". ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن سوليفان قوله إن هناك طريقا للتوصل إلى اتفاق، لكنه متعرج ومحبط ونستبعد أن يقبل الطرفان الآن أي مقترح.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الصهيونية على لبنان، يوم أمس الإثنين، إلى 492 قتيلا بينهم 35 طفلا و58 سيدة و1645 جريحا، في حصيلة مرشحة للارتفاع. ونزح آلاف اللبنانيين من منطقة جنوب لبنان باتجاه بيروت والشمال، وأعلنت الحكومة اللبنانية فتح المدارس لإيواء النازحين.