رقم أعمال الشركة "المركزية لإعادة التأمين" يفوق 46 مليار دينار

حققت الشركة المركزية لإعادة التأمين ارتفاعا ملحوظا في رقم الأعمال بنسبة 14,6 بالمائة سنة 2023، أي 46,5 مليار دج مقابل 40,6 مليار دج، سجلت خلال السنة المالية التي سبقتها.

وأشارت الحصيلة السنوية للشركة، إلى أنّ فرع الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة قد مثلت غالبية رقم أعمال شركة التأمين العمومية بـ76 بالمائة، متبوعا بالفروع البحرية (11 بالمائة) وفرع الكوارث الطبيعية (9 بالمائة)، فيما مثل التأمين على الأشخاص نسبة 4 بالمائة.

وأضافت الوثيقة أنّ رقم أعمال القبولات الدولية للشركة المركزية لإعادة التأمين قد سجل ارتفاعا بنسبة 11,38 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، منتقلا من 6,8 مليار دج إلى 7,5 مليار دج، فيما سجلت القبولات الوطنية 38,9 مليار دج، أي بزيادة بنسبة 15,2 بالمائة، مقارنة بسنة 2022.

وتعكس هذه النتائج، حسب ذات الحصيلة، "الالتزام المتواصل للشركة المركزية لإعادة التأمين بالحفاظ على أعلى معايير تسيير الأخطار إلى جانب سياسة اكتتاب حذرة مع مواصلة توفير حلول إعادة تأمين ذات نوعية لزبائنها".

وتأتي هذه النتائج في سياق "يحافظ فيه الاقتصاد الجزائري على منحى نمو اقتصادي قوي مع ارتفاع حقيقي للناتج الداخلي الخام الوطني بنسبة 4,1 بالمائة، معززا باستثمارات في المنشآت، فضلا عن انتعاش للصادرات خارج المحروقات بالموازاة مع ارتفاع محسوس لسوق التأمينات التي زادت بنسبة 3,5 بالمائة في سنة 2023".

أما فيما يخص المؤشرات المالية للشركة، فإن هذه الأخيرة قد حققت في نهاية ديسمبر 2023 صافي ربح يقدر بـ6,2 مليار دج (+19,7 بالمائة) لاسيما بفضل ارتفاع رقم الأعمال (+14,6 بالمائة) لنفس السنة المالية، ونتيجة تشغيلية في ارتفاع بنسبة 22,1 بالمائة.