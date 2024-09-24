أفاق غليزان النسوي يتألق في تونس

بكل جدارة واستحقاق، ودون هزيمة، حصد الفريق النسوي آفاق غليزان، لكرة القدم، لأقل من عشرين سنة، الميدالية الذهبية، وكأس دورة اتحاد الشمال الإفريقي، التي احتضنتها دولة تونس في الفترة الممتدة من 4 إلى 15 سبتمبر الجاري، والتي شاركت فيها خمسة فرق هي الاتحاد التونسي، وفريق أقبو الجزائري، وسوسة التونسي، وأهرامات (بيراميدز) مصر،إلى جانب آفاق غليزان، بطل الدورة، الذي شارك في هذا الحفل الكروي، بصفته بطل الجزائر.

وقد سيطر الفريق الغليزاني سيطرة مطلقة، وهذا بفوزه في كل المباريات التي خاضها بحيث أنه سحق في أول لقاء له نادي التونسي ب 11 هدفا لصفر، ثم فاز على أقبو الجزائري بهدف دون رد، كما فاز على بيراميدز مصر ب 3 لصفر، وختم آفاق غليزان سلسلة الانتصارات بفوز على سوسة التونسي بهدفين لصفر.وقد نالت اللاعبة سهام عزوز كأس أحسن هجوم بتسجيلها 6 أهداف، وكأس أحسن حارسة لزميلتها بلحاج أمال، التي حافظت على نظافة شباكها،طيلة الدورة.وحاز الفريق الغليزاني ككل على كأس أحسن سلوك.

وفي حديث لـ "الخبر"كشف مدرب الفريق سيد أحمد مواز أن الفريق الذي مثل الجزائر، وعاد بالزاد كاملا من تونس، انتقل بأمواله الخاصة، وكلفه ذلك 120 مليون سنتيم التي صارت دينا على عاتق إدارة النادي، 32 مليون منها مصاريف النقل،والتأمين.

أما المبيت والأكل فعلى عاتق منظمي الدورة، موضحا أنه في حالة عدم تنقل الفريق للمشاركة في الدورة،فستسلط عليه عقوبة عدم المشاركة لمدة عامين متتالين، وغرامة مالية قدرها 450 مليون.وفي آخر حديثه بين مواز أن بلدية غليزان وعدت بمساعدات مالية،ومن هذا المنبر يوجد نداء لمحبي الفريق،ورجال الأعمال،بالوقوف إلى جانب هذا الفريق الشاب،الذي شرف المنطقة،والجزائر ككل، علما أن أفاق غليزان النسوي،أول فريق جزائري حاز على أول كأس قاري نسوي.