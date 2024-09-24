إقصاء رئيس لجنة تنظيم "الشان"

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنهاء مهام رشيد أوكالي من منصبه كرئيس للرابطة الجزائرية الولائية لكرة القدم.

وأشار مصدر عليم لـ"الخبر" بأن "الفاف" عينت عضو المكتب الفدرالي ورئيس لجنة المالية، جميل ولد عمار، خلفا له لغاية اجراء انتخابات جديدة.

وكان رشيد أوكالي قد شغل منصب عضو المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، في عهدة الرئيس شرف الدين عمارة، ثم تولى منصب رئيس لجنة تنظيم كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الشان"، التي نظمتها الجزائر مطلع العام الماضي، وكان مفروضا أن يستمر مع نائبه ياسين بن حمزة في ترؤس اللجنة المنظمة التي أشرفت على بطولة إفريقيا للأمم تحت 17 سنة، التي نظمتها الجزائر شهر ماي، لكن رفض مواصلة المهمة وانسحب، تاركا وراءه وضعية إدارية ومالية معقدة، بسبب الارتفاع القياسي للديون، والتي قدرها رئيس "الفاف" وليد صادي بـ 280 مليون سنتيم.