نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إلى تساقط أمطار غزيرة على عدة ولايات.

ففي نشرية خاصة صنفت باللون البرتقالي، أفادت المصالح ذاتها بتساقط أمطار غزيرة، مرفقة بتساقط لحبات البرد، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، والولايات المعنية هي: تندوف، بني عباس، بشار، النعامة والبيض.

وفي نشرية خاصة ثانية، توقع المصدر نفسه، تساقط أمطار رعدية غزيرة، على ولايتي الأغواط والجلفة، وبكميات تتعدى 40 ملم، وتكون مرفقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

وفي نشرية ثالثة، أفاد الديوان بتساقط أمطار غزيرة قد تتعدى 40 ملم على ولايات المسيلة، باتنة، بسكرة، ولاد جلال، المغير، غرداية، تڤرت والوادي. وتمتد صلاحية النشرية بداية من التاسعة ليلا إلى غاية التاسعة صباحا من يوم غد الأربعاء.