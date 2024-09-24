ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان

أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على بلاده ارتفعت إلى 558 شهيدا، و1835 مصابا.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، أن "عدد ضحايا العدوان الصهيوني ارتفع إلى 558 شهيدا، من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا".

وكانت حصيلة سابقة للعدوان، أعلنت عنها وزارة الصحة اللبنانية، أمس الإثنين، أشارت إلى ارتقاء 492 شهيدا (من بينهم 35 طفلا و58 سيدة) وإصابة 1645 آخرين.

وشهدت قرى وبلدات جنوبي لبنان موجة نزوح كثيف، بعد اعتداءات الكيان الصهيوني المكثفة التي طالت مناطق جديدة على مدار يوم أمس الإثنين.

وتوجهت موجة النزوح القادمة من الجنوب نحو العاصمة بيروت والقرى الجبلية، بعد أن باتت البلدات الجنوبية في مرمى النيران الصهيونية، ومنها قرى وبلدات جديدة مثل الصرفند والسكسكية والغازية.

وشهد مدخل مدينة صيدا باتجاه بيروت زحمة سير خانقة، علما أن صيدا هي آخر بلدة جنوبية باتجاه بيروت.

ويشن الكيان الصهيوني، منذ أمس الإثنين، غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق واسعة من الجنوب وصولا إلى البقاع الشمالي بعمق شرق البلاد.

ويتعرض جنوب لبنان، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، لتصعيد خطير واعتداءات متكررة، تسببت في استشهاد وإصابة العشرات، وتهجير آلاف العائلات من ديارها.