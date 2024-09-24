إشادة بجهود الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بنيويورك، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد سنويا، على هامش أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "اللقاء سمح بالتشاور والتنسيق حول أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تواصل حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وفي الضفة الغربية، وكذا في ظل التصعيد الصهيوني المتواصل تجاه جميع دول المنطقة، وبالخصوص دولة لبنان الشقيقة التي تواجه عدوانا صهيونيا غاشما".

وفي هذا الصدد، أعرب وزراء الخارجية العرب عن "تضامنهم المطلق ودعمهم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان، وحذروا من تداعياته الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

كما أشاد الوزراء العرب، في ذات السياق، بـ"الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر على مستوى مجلس الأمن الأممي نصرة للقضية الفلسطينية، واتفقوا على انتهاز فرصة الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقده المجلس، بطلب من الجزائر، يوم 27 سبتمبر 2024، بغرض حشد المزيد من الدعم الدولي لفائدتها".