تأجيل مباراة مولودية الجزائر وبارادو

قررت رابطة كرة القدم المحترفة، تأجيل المباراة التي كان مقررا أن تجمع مساء يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر، مولودية الجزائر ونادي بارادو برسم الجولة الثانية من بطولة المحترف الأول.

وأشار مصدر عليم بأن الرابطة أعلمت عبر رئيسها المؤقت ونائب رئيس "الفاف" أمين مسلوق، اللجنة الأمنية لولاية الجزائر خلال اجتماعها الذي جرى صبيحة اليوم بهذا القرار وأكدت أن عودة المولودية إلى ملعب علي عمار بالدويرة مرتبطة بنهاية عملية اصلاح الأضرار التي لحقت بالملعب المذكور بمناسبة مباراة المولودية باتحاد المنستير مساء السبت الماضي وهي العملية التي تستغرق من 10 إلى 15 يوما.