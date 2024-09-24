قرار بشأن مباراة مولودية الجزائر وبارادو

برمجت رابطة كرة القدم المحترفة، رسميا، مباراة مولودية الجزائر ونادي بارادو لحساب الجولة الثانية لرابطة كرة القدم المحترفة دون جمهور.

وستجري المباراة يوم الجمعة المقبل بملعب علي عمار المدعو علي "لابوانت" بالدويرة، ملعب نادي مولودية الجزائر، حيث بررت الرابطة برمجة المباراة دون جمهور بسبب أشغال إعادة تهيئة مدرجات الملعب.

وكان الاجتماع الأمني الذي جرى صباح اليوم، أفضى إلى تأجيل المواجهة إلى موعد لاحق، قبل أن تتغير الأمور لأسباب مجهولة ويتقرر في النهاية ابقائها في موعدها لكن دون جمهور وبتطبيق تقنية الفار.