تزويد مشروع خط السكة الحديدية بشار-تندوف بشبكة للاتصالات الخلوية

سيتم تزويد مشروع خط السكة الحديدية بشار-تندوف الجاري تجسيده على مسافة 950 كلم،لنقل خام الحديد من منجم غارا جبيلات (تندوف)، بشبكة واسعة للاتصالات الخلوية، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مصالح الولاية.

وسيتم تجهيز هذا المشروع العملاق للسكة الحديدية، الذي يندرج ضمن المشروع الهيكلي لتثمين واستغلال منجم غارا جبيلات، بشبكة الهاتف النقال للمتعامل العمومي "موبيليس"، وفقًا لما تم شرحه.

وتحسبًا لتجسيد هذا المشروع المتعلق بالهاتف الخلوي الخاص بالسكة الحديدية وأيضًا لفائدة المناطق التي يعبرها مسار السكة، ترأس والي بشار، محمد السعيد بن قامو، جلسة عمل حضرها جميع الأطراف المعنية بمشروع السكة الحديدية، إلى جانب المسؤولين المحليين والجهويين للمتعامل العمومي للهاتف النقال "موبيليس"، وفقًا لذات المصدر.

وخلال هذا اللقاء، تمت دراسة مختلف الجوانب التقنية المرتبطة بتنفيذ شبكة الهاتف الخلوي، حيث من المرتقب إطلاقها قريبًا من قبل شركة "موبيليس"، بهدف ضمان تغطية شاملة للمناطق المستهدفة، حسبما ذكرت مصالح ولاية بشار.