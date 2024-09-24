جامعة المدية تتعزز بكليات جديدة هذا الموسم

في إطار تعزيز الإنجازات المحققة، حصلت جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية على عدة مشاريع هامة أعادت هيكلتها، لتشمل اليوم ست كليات، مع افتتاح ملحقة لكلية الطب التابعة لجامعة الجزائر، بالإضافة إلى معهد العلوم الفلاحية ومعهد البيطرة.

وبمناسبة الدخول الجامعي، انضم صباح أمس 22,304 طالبًا إلى جامعة يحيى فارس، من بينهم 6,064 طالبًا جديدًا. ترأس والي ولاية المدية، جهيد موس، بمشاركة رئيس المجلس الشعبي الولائي، مراسم افتتاح الموسم الجامعي في القاعة الكبرى بالقطب الحضري.

في كلمته، أشاد الوالي بالنهضة التي يشهدها قطاع التعليم العالي وبالجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين المناخ الاجتماعي والمهني للأساتذة، مشيرًا إلى أن الجامعة عليها الآن تحمل مسؤولية تحسين الجودة وتوسيع عروض التكوين لتلبية احتياجات التنمية.

من جهته، أكد نائب مدير جامعة المدية على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للجامعة وإطاراتها، واصفًا إياها بأنها مصدر فخر للبلاد وخزان للإطارات المستقبلية، معربًا عن أمله في أن تكون هذه السنة الجامعية متميزة من حيث الأداء الأكاديمي.

سيقوم 957 أستاذًا بتأطير الطلاب، وقد وفرت السلطات المحلية 7 إقامات جامعية تستقبل 9,252 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 7 مطاعم مدمجة و4 مطاعم مركزية، مع توفير 97 حافلة نقل.

خلال هذا الحدث، استمعت الأسرة الجامعية إلى كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي شدد على أهمية الجامعة في رسم السياسات المختلفة، ودعا إلى تعزيز مكانتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.