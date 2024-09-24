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مجتمع

فتح 8460 منصب تكوين بالجلفة لتعزيز فرص العمل

24 سبتمبر 2024 ()
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 تواصل ولاية الجلفة جهودها في دعم التكوين المهني من خلال فتح 8460 منصب تكويني جديد في دورة أكتوبر 2024. يشمل هذا البرنامج الموسع 5090 منصبًا للتكوين المتوج بشهادة دولة، و3370 منصبًا للتكوين التأهيلي، منها 510 للتكوين التأهيلي المباشر، و2200 مخصصة لجهاز منحة البطالة، بالإضافة إلى 660 منصبًا مخصصًا للمؤسسات العقابية.

في إطار التحضير لهذه الدورة، أطلقت الجهات المعنية حملة إعلامية واسعة عبر مختلف المؤسسات التكوينية بالولاية، بهدف زيادة وعي الشباب بأهمية التكوين المهني كوسيلة لولوج سوق العمل. وتم تنظيم أبواب مفتوحة لعرض التخصصات المتاحة، بهدف استقطاب الشباب وتشجيعهم على الالتحاق بمسار التكوين المهني والحصول على شهادة تؤهلهم لمستقبل مهني واعد.

تتوزع مؤسسات التكوين في الجلفة على 15 مركزًا، إلى جانب 3 معاهد وطنية متخصصة و3 ملاحق للتكوين المهني والتمهين، مما يجعل الولاية مهيأة لاستقبال أعداد كبيرة من المتدربين في مختلف التخصصات.

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