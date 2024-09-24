أم البواقي: توفير 100 ألف عجلة مطاطية

قام نهار اليوم المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة محمد سردون، رفقة إطارات وأعوان الرقابة لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية أم البواقي، بزيارة ميدانية للإشراف على عملية متابعة وتوزيع العجلات المطاطية المستوردة بمختلف الأحجام، على مستوى شبكة التوزيع بمدينة عين مليلة ، حيث شملت هذه العملية حسب بيان للوزارة تفقد ما يقارب 100 ألف وحدة من العجلات المطاطية. وتأتي هذه الزيارة حسب الوزارة في إطار حرص المديرية الجهوية للتجارة على ضمان شفافية العمليات التجارية، إلى جانب مكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلباً على السوق المحلية.

وقد أكد المدير الجهوي في هذا السياق أن عملية تفريغ المنتجات وتموين السوق بهذه المواد متواصلة على أن يصل العدد إلى 300 أـلف وحدة نهاية السنة الجارية.