هذا هو جديد محطة تحلية مياه البحر للرأس الأبيض في وهران

يستلم مشروع إنجاز قنوات نقل المياه من محطة تحلية مياه البحر الجاري إنشاؤها في الرأس الأبيض (غرب ولاية وهران)، منتصف شهر أكتوبر المقبل، حسبما أفاد والي وهران السعيد سعيود اليوم الثلاثاء.

وأوضح الوالي أن أشغال إنجاز هذه القنوات، التي تمتد على طول 50 كيلومترًا، بلغت أكثر من 95%، كما أشار إلى قرب انتهاء أشغال الخزانين في عين تاسة ومرسى الكبير بسعة 50 ألف و30 ألف متر مكعب على التوالي، مع توقع تسليم المشروع في منتصف شهر أكتوبر.

أما بخصوص محطة التحلية في الرأس الأبيض، فقد أكد الوالي أن المشروع يشهد تقدمًا كبيرًا، مع اقتراب الانتهاء من أشغال الهندسة المدنية واستكمال توصيل الكهرباء، مشيرًا إلى أن المشروع في "لمساته الأخيرة".

وأبرز الوالي أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا، سيسهم في تأمين إمدادات المياه في ولاية وهران، وستستفيد منه أيضًا الولايات المجاورة مثل سيدي بلعباس، معسكر، وعين تيموشنت. كما أشاد بالشركات المنفذة للمشروع التي أنجزته في وقت قياسي ووفق معايير عالمية وبأيادٍ جزائرية.

وخلال هذه الزيارة، تفقد الوالي أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر في الرأس الأبيض، والخزان المائي، وقنوات الربط في عين تاسة، إضافة إلى مشروع تعزيز شبكة المياه في دائرة بوتليليس.