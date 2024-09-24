آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

سفارة الجزائر في لبنان على تواصل مع أبناء الجالية

24 سبتمبر 2024 ()

38serv

+ -

أبلغت سفارة الجزائر في لبنان، أفراد جاليتنا بهذا البلد الشقيق، أن مصالحها تقوم بدراسة وتقييم الوضع الأمني، على أن يتم إخطارهم بكافة الإجراءات التي تفرضها الوضعية الحالية في لبنان، سيما تلك المتعلقة بعملية الإيواء وغيرها .

وجاء في بيان سفارة الجزائر في لبنان، أنها تنهي إلى علم كافة أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بلبنان، أنه يتم دراسة وتقييم الوضع الأمني وسيتم إخطارهم، في حينه، بكل إجراء يخصهم، سيما فيما يتعلق بعملية المرافقة في الإيواء، التوجيه وأشكال الدعم الأخرى.

وأفادت السفارة أنه يتعذر عليها إيواء أفراد الجالية بلبنان على مستوى مقرها، وهذا لدواع أمنية واعتبارات تقنية، وأكدت أن مصالحها ستبقى على تواصل دائم مع أعضاء الجالية للاستماع الى انشغالاتهم في هذه الظروف.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    سفير الإمارات في الجزائر.. شخص غير مرغوب فيه

    20443 قراءة
  • 3

    هذا جديد القانون الأساسي لعمال التربية

    14264 قراءة
  • 4

    اجتماع وزاري مشترك هام

    9273 قراءة
  • 5

    أيام صعبة تنتظر المهاجرين في فرنسا

    8939 قراءة