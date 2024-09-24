سفارة الجزائر في لبنان على تواصل مع أبناء الجالية

أبلغت سفارة الجزائر في لبنان، أفراد جاليتنا بهذا البلد الشقيق، أن مصالحها تقوم بدراسة وتقييم الوضع الأمني، على أن يتم إخطارهم بكافة الإجراءات التي تفرضها الوضعية الحالية في لبنان، سيما تلك المتعلقة بعملية الإيواء وغيرها .

وجاء في بيان سفارة الجزائر في لبنان، أنها تنهي إلى علم كافة أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بلبنان، أنه يتم دراسة وتقييم الوضع الأمني وسيتم إخطارهم، في حينه، بكل إجراء يخصهم، سيما فيما يتعلق بعملية المرافقة في الإيواء، التوجيه وأشكال الدعم الأخرى.

وأفادت السفارة أنه يتعذر عليها إيواء أفراد الجالية بلبنان على مستوى مقرها، وهذا لدواع أمنية واعتبارات تقنية، وأكدت أن مصالحها ستبقى على تواصل دائم مع أعضاء الجالية للاستماع الى انشغالاتهم في هذه الظروف.