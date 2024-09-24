السفير المصري: الشراكة مع كوندور ترفع المبادلات بين البلدين

عبر مختار جميل توفيق وريدة السفير المصري لدى الجزائر عن إعجابه للتطور التكنولوجي الذي وجده في وحدات كوندور ، و نمط التسيير الحديث قائلا ( قبل زيارة المجمع كنت معجبا بمنتجات هذه الشركة العالمية في الصناعات الإليكترونية ، لكني اكتشفت مجمع بمواصفات عالمية من حيث الرؤية المستقبلية ، و نمط التسيير ، و التطور التكنولوجي في وسائل الإنتاج ).

وأكد السفير أن هذه الزيارة تأتي لتدعيم الشراكة الاقتصادية بين مصر و الجزائر التي تربطهما أواصر الأخوة و التعاون، منذ ثورة التحرير المجيدة، كما أنها تأتي في سياق تحقيق الرؤية الاقتصادية للرئيس عبد المجيد تبون بشعار الجزائر المنتصرة، بتدعيم التعاون و استغلال كل الإمكانيات لتطوير المنتوج الجزائري، و تحقيق التكامل بين بلدينا.

وعبر عن سعادته بتواجده في برج بوعريريج الولاية الاستراتيجية، و القطب الاقتصادي ،و في مجمع كوندور العالمي ، مجمع برؤية وطنية ، تسعى لإنتاج وطني بجودة عالمية ، و بأسعار تنافسية ، ليس على مستوى الأسواق المحلية فحسب بل تعمل على اقتحام الأسواق العالمية ، ما يدعم سبل الشراكة و التكامل مع المؤسسات المصرية،

واعتبر تدشين مؤسسة بروكسيما للتسويق عبر المواقع الإليكترونية ، ، و ما توفره من تسهيلات بنكية ، و خدمات ما بعد البيع ،قفزة جديدة للمجمع في مجال التسويق الحديث ، و في رده على على سؤال "الخبر" أوضح سعادة السفير أن حجم المبادلات بين مصر و الجزائر في حدود مليار دولار ، وهو رقم لا يعكس حقيقة العلاقة بين البلدين ، لذا فالشراكة مع كوندور ، و التبادل الاستثماري بين البلدية ، فرصة لرفع حجم المبادلات في المستقبل القريب ، في ظل التسهيلات التي كشف عنها الرئيس عبد المجيد تبون ، و التسهيلات الممنوحة للجزائريين لدخول السوق المصرية ، و قال إن السفارة فتحت قاعدة تطبيقية لتمكين المستثمرين الجزائريين من معرفة فرص التعاون في المجال الاقتصادي ، و الصناعي.

من جهته أوضح محمد دعاس مدير مكلف بالإعلام أن زيارة سعادة السفير المصري لوحدات الإنتاج التي تعرف شراكة مع المؤسسات المصرية، كصناعة المطابخ، و أجهزة التدفئة، و المكيفات، و أضاف إن العلاقات التجارية بين مجمع كوندور و الشركات المصرية تعرف تطورا، بفضل الفرق التقنية المشتركة التي تعمل على تطوير صناعة المطابخ و المدافئ و تسويقها في الجزائر ، و تصديرها للخارج ، إضافة إلى إشراف السفير و السلطات المحلية و الرئيس المدير العام لمجمع كوندور على انطلاق مؤسسة تسويق إليكترونية بروكسيما

أما كمال نويصر والي برج بوعريريج فاعتبر تدشين بروكسيما مكسب للجزائر و لولاية برج بوعريريج بما يوفره من مناصب شغل ، و السلع ذات الجودة العالمية و الخدمات العصرية ، خاصة و أن المؤسسة ستتوسع لتشمل كل ولايات الوطن ، و ذكر بأن برج بوعريريج قطب اقتصادي ، يساعدها الموقع الاستراتيجي لتكون همزة وصل بين الجنوب و الوسط و الشرق ، و مجمع كوندور العالمي رفقة باقي المؤسسات الاقتصادية الواعدة ستصب في تحقيق الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية بخلق ألف مؤسسة صغيرة ، و متوسطة ، و تشجيع الطاقات المحلية.