"فيفا" ترفع العقوبة عن هذا النادي

رفعت الاتحادية الدولية لكرة القدم، اليوم، عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين على نادي سريع غليزان.

ويأتي ذلك بعدما سدد سريع غليزان الديون العالقة لعدد من لاعبيه السابقين الذين حصلوا على قرارات من لجنة فض المنازعات لصالحهم ولم تلتزم إدارة النادي بتنفيذها.

ورغم أن سريع غليزان ينشط في بطولة الهواة، إلا أن قانون الفيفا يمنع حتى الأندية الهاوية من انتداب لاعبين هواة في حال عدم تنفيذ قرارات هيئات قانونية لتسديد مستحقات لاعبين ومدربين كانوا متعاقدين مع النادي حين كان محترفا.

وعليه، سيكون بمقدور سريع غليزان انتداب لاعبين اعتبارا من مرحلة التحويلات المقبلة.