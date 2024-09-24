إدانة عضو "مجموعة نازية" استهدفت مساجد في فرنسا

أصدرت محكمة استئناف فرنسية، اليوم، حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا على جندي سابق يدعى ألكسندر جيليه، بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف مساجد وشخصيات دينية وسياسية يسارية، وأقليات دينية أيضا.

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية، إلى أن جيليه، خدم سابقًا كجندي متطوع في منطقة غرونوبل، ثم انضم في عام 2017 إلى مجموعة نازية جديدة على منصة تُعرف باسم "مشروع فافنكرافت" (Waffenkraft)، وكان يتدرب بانتظام على استخدام الأسلحة النارية مع أعضاء آخرين في المجموعة بهدف تنفيذ أعمال عنف ضد الأقليات الدينية في فرنسا.

وقد تم القبض على جيليه وأعضاء آخرين في المجموعة، وفق المصادر نفسها، بعد أن تبين أنهم كانوا "يخططون لهجمات على مساجد ومؤسسات يهودية وشخصيات سياسية بارزة مثل جان لوك ميلونشون". وأمرت المحكمة بمنع المعني من تولي أي وظيفة عامة لمدة عشر سنوات.