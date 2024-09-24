وزيرة الثقافة تزور الفنان عبد المجيد مسكود

قامت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، بزيارة الفنان الشعبي القدير عبد المجيد مسكود في مستشفى عين النعجة بالعاصمة، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، حسب بيان الوزارة.

خلال الزيارة، يضيف البيان، شددت الوزيرة على أهمية "دعم الدولة للفنانين الجزائريين، مؤكدة أن الرعاية الصحية والاجتماعية تأتي في مقدمة أولوياتها للحفاظ على الإرث الثقافي والفني الوطني".

ويعد عبد المجيد مسكود، المولود عام 1953 في العاصمة، من أبرز رواد فن الشعبي العاصمي.

ومن بين أشهر أغانيه "أولاد الحومة"، "يا الزين الغالي"، "شوفو شوفو"، و"ريحة البلاد"، إلا أن أغنية "يا دزاير يا العاصمة"، التي أطلقها عام 1989، تبقى الأيقونة التي رسخت اسمه في ذاكرة الجمهور الجزائري.