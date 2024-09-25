مساعدات لفائدة اللاجئين الصحراويين

سلمت السلطات المحلية لولاية تندوف مساعدات غذائية ولوجيستية لفائدة اللاجئين الصحراويين، إثر تضررهم من الفيضانات التي اجتاحت مخيم ولاية الداخلة قبل يومين، حسبما أفادت به مساء أمس مصالح الولاية.

وأكد ذات المسؤول أن هذه العملية التضامنية مع الأشقاء الصحراويين جاءت بعد التقلبات الجوية التي عرفتها المنطقة مؤخرا، وخاصة مخيم ولاية الداخلة.

وقد استهدفت هذه المساعدات الإنسانية زهاء 200 عائلة صحراوية متضررة من الأمطار، استفادت من خيم وأغطية، بالإضافة إلى مختلف المواد الغذائية التي من شأنها ضمان احتياجاتها، وهي المساعدات المقدمة من طرف السلطات الولائية، وكذا بعض هيئات الإغاثة الأممية، حسب ذات المصدر.