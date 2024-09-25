حزب الله يعلن استهداف مقر الموساد

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه استهدف مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع "قادر1"، بينما أعلنت إذاعة الجيش الصهيوني اعتراض صاروخ أطلق من لبنان تجاه تل أبيب، في سابقة منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة قبل نحو عام.

وأعلن الحزب أن مقر قيادة الموساد المستهدف "مسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال". وقد دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، اليوم الأربعاء، قبل الإعلان عن اعتراض صاروخ، قالت وسائل إعلام عبرية إنه باليستي متوسط المدى أطلق من طرف حزب الله في لبنان.

وأعلن الإسعاف الصهيوني عدم تسجيل أي إصابات بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو، قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، ووجه دعوة إلى الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لعقد مشاورات أمنية.

ونفذ الجيش الصهيوني مئات الغارات الجوية على جنوب لبنان وشرقه منذ صباح الإثنين، وقال المتحدث باسمه إن هذا الهجوم يعد "ضربة استباقية" بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف الكيان الصهيوني.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض "استشهاد 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، إضافة إلى 1835 مصابا"، جراء الغارات الصهيونية على جنوب لبنان وشرقه منذ صباح أمس.