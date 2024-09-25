أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع إعادة تقييم قدرة خطط التحفيز الصينية على تعزيز الاقتصاد بما يكفي لدفع نمو الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم، حسبما أوردته منصة "الطاقة".

وبحلول الساعة 06:10 صباحا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر، بنسبة 0.40%، لتصل إلى 74.87 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، يضيف المصدر ذاته، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر بنسبة 0.49%، لتصل إلى 71.21 دولارا للبرميل.

وأنهى الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) جلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.7% و1.69% على التوالي، بعد أنباء عن تحفيز نقدي جديد من الصين، ومخاوف من أنّ تصاعُد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثّر في الإمدادات.