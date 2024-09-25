إيمان خليف تزور مخيمات اللاجئين الصحراويين

تتواجد بطلة الملاكمة العالمية، إيمان خليف، حاليا بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، في إطار زيارة تضامن ودعم للشعب الصحراوي.

وقد وصلت الملاكمة الجزائرية، صاحبة الميدالية الذهبية في ألعاب باريس الأولمبية، يوم أمس الثلاثاء، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، حسب ما أكده الأمين العام لاتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين، نفعي أحمد، في منشور له على حسابه على موقع "فايسبوك"، وأرفقه بصورة له مع البطلة الجزائرية.

وتكتسي زيارة إيمان خليف أهمية خاصة، بالنظر لكونها تتزامن مع الفيضانات التي ضربت المخيمات جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة، وكان مخيم الداخلة أكثر المخيمات التي تضررت بفعل السيول.

واستحسن الصحراويون هذه الالتفاتة الإنسانية للبطلة العالمية، خاصة في هذه الظروف التي يمرون بها.