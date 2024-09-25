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أخبار الوطن

الجزائر تقاضي رفيقة إيريك زمور

25 سبتمبر 2024 ()

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أودعت الدولة الجزائرية شكوى ضد النائب الأوروبية ورفيقة العنصري إيريك زمور، سارة كنافو، حسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية في موقعها الإلكتروني.

وحسب المصدر ذاته، فإن الشكوى تم إيداعها على مستوى محكمة باريس بتهمة نشر أخبار كاذبة.

 النائب سارة كنافو قالت، في تصريح لقناةRMC ، إن الجزائر تتلقى "مساعدات في إطار مشاريع التنمية بقيمة 800 مليون أورو سنويا من فرنسا وفي المقابل تسمح بتدفق آلاف من مواطنيها على فرنسا".

 وتنتمي سارة كنافو إلى حزب "روكانكات" الذي يتزعمه رفيقها إيريك زمور، المدان عدة مرات في قضايا التحريض على الكراهية والعنصرية.

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