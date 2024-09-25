تندوف: القبض على منفذي عملية السطو على محل تجاري

تمكن أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف، من إلقاء القبض على منفذي عملية الاعتداء والسطو التي طالت، بداية هذا الأسبوع، محلا تجاريا لبيع الهواتف النقالة بوسط المدينة، واسترجاع المسروقات.

وأوضح بيان للمصالح ذاتها، اليوم، أن حيثيات هذه القضية تعود إلى "نداء استغاثة تلقته قاعة العمليات لأمن ولاية تندوف على الرقم الأخضر 1548، يفيد بتعرض محل تجاري إلى عملية سطو والاعتداء على أصحابه بواسطة أسلحة بيضاء، من قبل مجموعة من الأشخاص الملثمين".

وأضاف البيان أنه "فور ذلك، باشر محققو ذات المصلحة، التحريات العملياتية والأبحاث التقنية المكثفة، التي كُلّلت في أقل من 24 ساعة، بتحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وشركائهم وتوقيفهم، مع استرجاع المركبة المستعملة في عملية السطو، والتي كانت تحمل لوحة ترقيم مزورة، قصد التضليل والتمويه".

وحسب ذات البيان، القضية التي "تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن توقيف 6 أشخاص، منفذي عملية السطو، استرجاع المركبة المستعملة في الاعتداء، استرجاع 120 هاتف نقال ذكي من مختلف العلامات، 6 لوحات رقمية، 4 حواسيب محمولة.

وضبط مبلغ مالي يزيد عن 22 مليون سنتيم. حيث تم تقديم المشتبه فيهم، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف".