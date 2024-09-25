السكك الحديدية: تغيير في برنامج سير هذه القطارات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن استئناف أشغال تجديد السكة الحديدية وحجر الرص بالمقطع الرابط بين محطة حسين داي ومحطة آغا.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه "تم تسطير برنامج خاص لحركة سير القطارات خلال فترة الأشغال، فكل قطارات الخطوط الطويلة والجهوية (ما بين المدن) تنطلق وتتوقف حسب البرنامج المعتاد".

وأضاف المصدر ذاته "أما قطارات الضاحية (الجزائر - العفرون - الجزائر) فتنطلق وتتوقف في محطة حسين داي، وقطارات الضاحية (الجزائر - الثنية - الجزائر) تبقى تنطلق وتتوقف في محطة الجزائر، وقطارات الضاحية (الجزائر - زرالدة - الجزائر) تبقى تنطلق وتتوقف في محطة آغا (الجزائر)، أما قطارات الضاحية (البليدة - الرغاية - البليدة) و(زرالدة - الرغاية - زرالدة) تسير حسب برنامجها العادي".

وأشار البيان إلى أن "المشروع يندرج ضمن برنامج تهيئة وتجديد خطوط السكة الحديدية للجزائر العاصمة وضواحيها، حيث ستنطلق الأشغال يوم 27 سبتمبر 2024 لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، كما ستسمح العملية بتغيير حجر الرص والحصى والعوارض الحديدية منتهية الصلاحية، وتعويضها بسكة حديدية جديدة تسمح بسير القطارات بكامل حمولتها وبكل سلامة وسرعة وأمان".