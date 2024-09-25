تحذير من بيع "الكليمونتين" غير الناضجة

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، من ظاهرة عرض وبيع منتجات زراعية غير ناضجة، في أسواق الجملة بالخصوص في البليدة، لأنها "تشكل خطرا على صحة المستهلكين، لافتقادها القيمة الغذائية ولاحتوائها على عناصر يصعب هضمها، ومواد حمضية تسبب تهيجا للجهاز الهضمي، فضلا عن تسويقها بأسعار جنونية".

وقال محمد وحيد لطفي، المتحدث باسم المنظمة لـ"الخبر"، إنهم اجتمعوا، بحر الأسبوع الماضي، مع فاعلين ونشطاء بمنظمتهم، وتناولوا موضوع عرض وبيع منتجات زراعية غير ناضجة بأسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة، خاصة منتوج "الكليمونتين"، وفصل في هذا الصدد أن "بعض التجار لا يدركون خطورة تسويق مثل هذه الفاكهة والثمار، قبل وقت نضجها، مؤكدا أن هذا النوع من الحمضيات، عند قطفها في هذا الوقت، يفقدها قيمتها والفائدة الغذائية، كما أن نسبة الحموضة بها عالية، وهو ما يشكل تهيجا في الجهاز الهضمي، مع حساب أيضا أن طعمها يكون بعيدا عن المذاق الحلو، وينتهي بمرارة ذوق، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للهضم والسكريات غير المتحللة".

وأضاف نفس المتحدث: "هذه الأعراض تؤدي في حتمية أكيدة إلى مشاكل صحية، مثل العسر في الهضم، وانتفاخ القولون والأمعاء، وترسب الغازات والإمساك، دون حساب الضرر الذي يلحق بالأسنان، نتيجة الحموضة غير المتزنة بهذا النوع من الفاكهة".

واعتبر المتحدث أنهم، كمهتمين بصحة المستهلك وقدرته الشرائية، ينصح بعدم تناول مثل هذه الفاكهة في غير توقيت نضجها، لتفادي أي متاعب صحية غير محسوبة.

وفي نفس السياق، تعرف أسواق الجملة عرض منتوج "الكليمونتين" بأسعار غير معقولة تراوحت بين 500 و600 دينار للكيلوغرام الواحد، وبأسواق التجزئة بين 700 و800 دينار.