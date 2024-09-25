وناس يستعد لاكتشاف بطولة ثالثة

يستعد نادي أولمبياكوس اليوناني للإعلان عن انتقال اللاعب الدولي الجزائري، أدم وناس، إلى صفوفه في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد إلى غاية 2026.

وأشارت "ليكيب" الفرنسية إلى أن اللاعب، الذي بقي دون فريق منذ فسخ عقده مع نادي ليل، قبل نهاية الموسم الماضي، توصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي النادي اليوناني، على أن يتم ترسيم ذلك في الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد صاحب 27 ربيعا لاكتشاف ثالث بطولة في مسيرته الاحترافية، بعد بطولة فرنسا، حيث حمل ألوان أندية بوردو ونيس وليل، وبطولة إيطاليا، حيث خاض تجارب مع أندية نابولي وكالياري وكروتون.