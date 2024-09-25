سفارة الجزائر بلبنان تدرس خيارات احتياطية

أصدرت السفارة الجزائرية في لبنان، اليوم الأربعاء، بيانا لفائدة أعضاء الجالية الجزائرية المقيمين في بلد الأرز.

وجاء في الوثيقة: "بالنظر إلى تطورات الوضع الأمني بلبنان، وفي إطار مقتضيات التدابير الاحترازية والاستباقية لحماية الجالية الجزائرية، السفارة بصدد دراسة إمكانية تنظيم عملية ترحيل طوعي لفائدة الجالية".

وعلى ضوء هذا المسعى، طلبت السفارة من المواطنين الراغبين في مغادرة لبنان نحو الجزائر، التواصل مع السفارة وإفادتها ببياناتهم الشخصية.

ودونت السفارة المطلوب من البيانات كالتالي: (الاسم، اللقب، العنوان، نسخة عن جواز السفر، رقم الهاتف الجوال والأرضي، ونسخة عن بطاقة التسجيل القنصلي) ويتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وختمت الهيئة الدبلوماسية بالقول: "وتبقى مصالح السفارة على تواصل دائم مع أعضاء الجالية للاستماع والتفاعل مع انشغالاتهم في هذه الظروف".