هذه المباريات المعنية بـ"الفار"

ستسجل تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" حضورها في مباراتين فقط من الجولة الثانية لبطولة المحترف الأول، التي ستلعب يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأشار الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى أن "الفار" ستسجل حضورها في ملعب علي عمار بالدويرة، مع مباراة مولودية الجزائر ونادي بارادو (تلعب دون حضور الجمهور)، وأيضا بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، بمناسبة أول مباراة رسمية سيحتضنها هذا الملعب، وتجمع شبيبة القبائل بأولمبيك أقبو.

بالمقابل، ستغيب "الفار" عن بقية المباريات، بما فيها القمة المرتقبة التي ستجمع، مساء الجمعة، فريقي شباب بلوزداد ووفاق سطيف، بملعب 20 أوت 55 بالعناصر.