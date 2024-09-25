تم، اليوم الأربعاء، تنصيب مدير جديد للأمن الخارجي، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أشرف اليوم الفريق أول السعيد شنڤريحة، على التنصيب الرسمي للعميد موساوي رشدي فتحي مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء جبار مهنى".

وأضاف المصدر ذاته "الفريق أول السعيد شنڤريحة أسدى بالمناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات لإطارات هذه المديرية بمواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وخدمة لمصالحها العليا، حاثا إياهم على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساندته ودعمه في أداء مهامه".

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن "الفريق أول السعيد شنڤريحة أشاد بخصال اللواء جبار مهنى وبالأدوار الريادية التي أداها في المؤسسة العسكرية، باعتباره ممن كرسوا حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن الجمهورية".