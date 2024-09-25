مسابقة بمناسبة ذكرى أول نوفمبر

أعلنت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مسابقة وطنية لإنجاز أعمال سمعية بصرية تاريخية لفائدة المؤسسات المتخصصة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وتخص هذه المسابقة، حسب ما كشفت عنه الوزارة عبر موقعها الرسمي، "الأفلام الوثائقية الطويلة التي تحتوي على مشاهد تمثيلية، إلى جانب الأفلام التاريخية القصيرة والسلاسل والكبسولات وسلاسل موشن غرافيك التاريخية".

وفي هذا المجال، دعت الوزارة المؤسسات المختصة إلى "تقديم مشاريعها التي تحمل على الأقل إحدى الرؤى والأفكار التي تعالج فترة المقاومة الشعبية أو الحركة الوطنية أو الثورة التحريرية، إلى المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، في أجل أقصاه 15 يوما".

كما شددت الوزارة على أهمية أن يتضمن المشروع "مقاربة ورؤية جديدة عن الثورة التحريرية في دلالاتها الرمزية واستراتيجيتها السياسية والعسكرية وتعبئتها الشعبية والجماهيرية ونشاطها الإعلامي والدبلوماسي"، بالإضافة إلى "القيم الإنسانية السامية التي قامت من أجلها الثورة التحريرية وبُعدها العالمي".

وتتم المشاركة في المسابقة عن طريق تحميل برنامج ونظام المسابقة والاطلاع على الشروط الفنية والإدارية عبر الموقع الإلكتروني: www.moudjahidine.dz، وتعرض الأعمال المؤهلة على لجنة تحكيم مختصة.