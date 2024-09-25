الفرق العاصمية "تُحشر" في ملعب 20 أوت

سيكون فريق اتحاد العاصمة مضطرا للتحول إلى ملعب 20 أوت 55 لاستقبال منافسيه، بدءا من مباراة تسوية الرزنامة التي سيستقبل خلالها، يوم الأربعاء 2 أكتوبر، فريق اتحاد بسكرة.

ولم يجد بطل النسخة ما قبل الماضية من كأس "الكاف" خيارا آخر، في ظل الأزمة الخانقة للملاعب في عاصمة البلاد، بعد الغلق النهائي لملعب عمر حمادي ببولوغين، ومعه غلق ملعبي 5 جويلية ونيسلون مانديلا إلى غاية شهر نوفمبر المقبل، بسبب وضعية أرضية الميدان، ومعها غلق ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء، بسبب تدهور مرافقه، وأولها غرف تغيير الملابس، إضافة إلى تعذر الاستقبال بملعب سالم مبروكي بسبب سوء أرضية الميدان،

فيما يبقى والي ولاية البليدة يفرض منطقه، حيث يشترط فتح أبواب ملعب الشهيد مصطفى تشاكر للمنافسة الكروية بعدم حضور الجمهور (شباب بلوزداد أراد استقبال وفاق سطيف بهذا الملعب لكن الوالي اشترط غلق المدرجات، وهو ما رفضه رئيس شباب بلوزداد).

وعلى ضوء هذا، يلتحق اتحاد العاصمة بنادي بارادو وشباب بلوزداد اللذين اضطرا قبله للعودة إلى الملعب العتيق (20 أوت) العائد للحقبة الاستعمارية، مع إمكانية أن يرتفع العدد إلى 6 نواد، باحتساب أندية الرابطة الثانية للهواة مع فريق نصر حسين داي، وإمكانية التحاق ناديي نجم بن عكنون واتحاد الأبيار بهم، في ظل رفض الاتحاد الجزائري لجوء الفريقين لحظر دخول الجمهور من أجل الاستقبال بملعبيهم، في بن عكنون والأبيار، على التوالي.