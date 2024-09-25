زياش يجدد دعمه لفلسطين ولبنان

جدد لاعب نادي غلطة سراي التركي، النجم المغربي حكيم زياش، تضامنه مع فلسطين، بعد المنشورات التي وضعها قبل أيام وأثارت جدلا كبيرا إثر انتقاده الحكومة المغربية.

ونشر زياش في خاصية الستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة لطفلين يحملان علمَي فلسطين ولبنان وسط الدمار وركام المباني مع عبارة "بردا وسلاما"، ليؤكد بذلك تضامنه مجددا مع القضية الفلسطينية وقطاع غزّة الذي يتعرض، منذ السابع من أكتوبر 2023، لحرب إبادة، قبل أن ينضم لبنان أخيرا إلى قائمة استهدافات قوات الاحتلال.

وكان زياش قد كتب، قبل أيام، على حسابه في إنستغرام: "لنوضح شيئا واحدا! اللعنة على إسرائيل وكل دولة أخرى تدعم هذا النوع من السلوك".

ثم أضاف في منشور آخر أقدم على حذفه لاحقا، بسبب انتقاده فيه حكومة بلاده: "آخر منشور لي: رسالتي الأخيرة كانت أيضا لحكومة بلدنا التي تدعم الإبادة الجماعية، وجميع الدول الأخرى التي تدعم ذلك. عارٌ عليكم.

لقد طفح الكيل، وإلى كافّة إخواني وأخواتي في المغرب وحول العالم أقول: لا تسكتوا واصرخوا بأعلى صوت (صوتي معكم)، فلسطين حرّة".