غليزان: الجامعة تتعزز بكلية سادسة

تعززت جامعة غليزان، خلال هذا الموسم 2024-2025، بكلية جديدة تضاف إلى قائمة الكليات التي تحتويها، والتي تقدم تكوينات متخصصة،وشعبا وتخصصات متعددة تخدم الطلبة.

وهذا بعدصدور القرار في الجريدة الرسمية رقم 59 المؤرخة في 27 أوت 2024 القاضي بإنشاء كلية علوم الطبيعة والحياة،وهي الكلية السادسة بجامعة غليزان.

ونقلا عن السيد عميد كلية العلوم والتكنولوجيا البروفسور بغدادي جيلالي، فإن هذه الكلية أنشأت بقسمين هما قسم العلوم البيولوجية، وقسم العلوم الفلاحية.

كما تم اقتراح إنشاء قسمين جديدين هما قسم علم البيئة والمحيط،وقسم علوم الغذاء.

كما تحصلت جامعة غليزان، حسب ذات المصدر،على مسار تكوين مهني تخصص هندسة النسيج الذي يدخل ضمن اتفاقية بين جامعة غليزان، ومجمع تايال، وجامعة سوسة التونسية،بحيث يعتبر هذا التكوين الوحيد على المستوى الوطني كونه مطلب ملح من قبل طلبة جامعة غليزان،ومدر للثروة بالنظر إلى مجاراة سوق الشغل،والعمل ضمن الطابع الغليزاني والجزائري عموما، وتطوير السوق وتنويعها مستقبلا.

ويضيف السيد العميد في سياق حديثه أنه تم توجيه 59 طالبا إلى هذا التخصص، والذين سوف يكون لهم مستقبل في مصانع النسيج وتطويره.

كما استقبلت جامعة غليزان بالموازاة،معدات علمية لمختلف التخصصات التعليمية بقيمة 16 مليون دينار جزائري من أجل القيام بالأعمال التطبيقية لفائدة الطلبة والمتربصين،والتي تحسن من نوعية وجودة التكوين العلمي المتخصص،وتم في ذات المنهج تهيئة وتجهيز دار الذكاء الاصطناعي التي تعتبر فضاء للطلبة تمكنهم من تطوير مشاريعهم تحت إشراف نخبة من خيرة أساتذة الجامعة في تخصصات واعدة،مع اعتماد نفس السياسة التكوينية في حاضنة الأعمال بجامعة غليزان التي يوليها مدير الجامعة البروفسور بحري أحمد عناية خاصة.

كما تجدر الإشارة إلى افتتاح نادي المهندسين، الذي تحصل عضوان بارزان منه المرتبة الأولى والثانية في الجامعة الصيفية بمستغانم،كأحسن مشروعين مبتكرين.وقد أضاف ذات المتحدث أن من بين المشاريع التي هي قيد الإنجاز،وحدة لفرز ورسكلة النفايات،حيث تم اقتناء ضاغطة، طاحنة البلاستيك مما يسمح لطلبة جامعة غليزان بالحصول على مداخيل خارج الميزانية ويساعدها على التسيير.

كما تم إنشاء الوحدة التجريبية للتجارب على الحيوانات "أنيمالري" والتي ستساعد طلبة البيولوجيا خاصة،في تجسيد مشاريعهم،وإنجاز بحوثهم التطبيقية والميدانية،وتم كذلك إنجاز حديقة تصنيف النباتات على مستوى الكلية الجديدة،والتي عرفت في إنجازها وضع لافتات تعريفية لكل النباتات المغروسة عبر مساحتها في إطار تحيين،وتطوير تعريف النباتات النموذجية والموضوعة للتجارب والغرس.

وفي مستوى آخر صرح الأستاذ بالتجهيز الجاري على مستوى 1000 مقعد بيداغوجي باولو سابقا والذي تعتزم إدارة الجامعة على تحويله إلى مركز إشعاع بالمدينة، بالإضافة إلى مشروع بناء مجمع 7 مخابر بحث هو قيد الإجراءات الإدارية،بالإضافة إلى تطوير شبكة الأنترانات بكل هياكل الجامعة وكلياتها،مع اقترح كلية جديدة سابعة،وهي كلية العلوم الدقيقة.