حصيلة نشاط وحدات الجيش الوطني الشعبي

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 سبتمبر 2024، من القضاء على إرهابيين واسترجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وأغراض أخرى، وهذا خلال عملية نوعية بولاية تبسة.

فحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، سلم الإرهابي "أولاد البكاي محمد"، المكنى "هما"، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. كما تم توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

في سياق آخر، أوقفت مفارز تابعة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 30 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 11 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.