آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

حصيلة نشاط وحدات الجيش الوطني الشعبي

25 سبتمبر 2024 ()
+ -

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 سبتمبر 2024، من القضاء على إرهابيين واسترجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وأغراض أخرى، وهذا خلال عملية نوعية بولاية تبسة.

فحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، سلم الإرهابي "أولاد البكاي محمد"، المكنى "هما"، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. كما تم توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

في سياق آخر، أوقفت مفارز تابعة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 30 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 11 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    إقصاء رئيس لجنة تنظيم "الشان"

    11013 قراءة
  • 3

    الجزائر تقاضي رفيقة إيريك زمور

    9340 قراءة
  • 4

    "الخضر": الفيفا تفصل في طلب مازة

    7584 قراءة
  • 5

    "أتوقع تقليص عدد التأشيرات مع الحكومة الفرنسية الجديدة"

    6964 قراءة