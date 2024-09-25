بيان هام لوزارة التربية

أفادت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن عملية التسجيل في التربية التحضيرية ستنطلق يوم الأحد 29 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة، في البيان، أن جميع الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم في التربية التحضيرية، فإن العملية ستتم عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه، حيث يتوجب على الولي اتباع الخطوات الآتية: - وفق المصدر- يتم التسجيل في التربية التحضيرية عبر الرابط : https://awlya.education.dz وبالنسبة للأولياء المنخرطين في فضاء الأولياء في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يقوم الولي أو الوصي الشرعي بحجز المعلومات على استمارة التسجيل الرقمية في التربية التحضيرية، واختيار مدرسة واحدة (1) إلى خمس (5) مدارس ابتدائية من بين المدارس المقترحة التي توجد بها أفواج للتربية التحضيرية.

كما "يقوم الولي أو الوصي الشرعي برفع صُوّر أو نُسَخ للوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الطفل بالولي أو الوصي الشرعي وكذا تلك التي تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة المذكورة بالتفصيل في النظام المعلوماتي) يقوم الولي أو الوصي الشرعي بالاحتفاظ باستمارة التسجيل التي قام بملئها على النظام المعلوماتي وبها اسم المستخدم والرقم السري"، يضف البيان.

أما بالنسبة للأولياء غير المنخرطين في فضاء الأولياء بالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، فأشار المصدر إلى أنه "يتعين عليهم أولا فتح حسابات خاصة بهم في فضاء الأولياء عبر نفس الرابط، حتى يتسنّى لهم حجز المعلومات المضمنة في استمارة التسجيل في التربية التحضيرية بنفس الكيفيات الواردة أعلاه. 2- يتم إعلام الأولياء بنتائج دراسة طلباتهم عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية وبإشهار قوائم المقبولين في فضاءات الإعلانات بالمؤسسات التربوية المعنية يوم الخميس 10 أكتوبر 2024"، ويلتحق الأطفال بالمدارس الابتدائية التي قُبلوا بها يوم الأحد 13 أكتوبر 2024.

يجدر التذكير أن أي تسجيل يتمّ خارج النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يُعد ملغى وعديم الأثر، تختم الوزارة.