توقيف مشعوذة في البيض

أوقفت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض امرأة تبلغ من العمر 60 سنة تنحدر من ولاية البيض، تورطت في النصب والاحتيال وسلب مال الغير بممارسة أعمال الشعوذة وتدنيس المصحف الشريف، وفق بيان لمكتب الاتصال والعلاقات العامة التابعة لذات المصالح، اليوم الأربعاء.

وأفاد البيان أن "القضيـة جاءت استغلالا لمعلومة تفيد بتوافد الأشخاص على منزل إحدى النساء تدعي قضاء حاجاتهم باستعمال الشعوذة مقابل مبالغ مالية".

وأوضح مكتب الاتصال والعلاقات العامة أن "التحريات التي باشرتها المصلحة في القضية بعد إخطار النيابة، مكنت من تفتيش مسكن سالفة الذكر، أين تم العثور على طلاسم وكتب ومصاحف قرآنية مدنسة وأوراق نقديــة ممزقة، صور وملابس مستعملة لأشخاص تستعمل في أغراض الشعوذة".

وقد أظهرت التحقيقات ـ حسب نص البيان ـ أن المشتبه فيها "تقوم بالنصب على ضحاياها خاصة فئة النساء منهم باستغلال حاجاتهم من خلال إيهامهم بأساليب الشعوذة وكتابة الحروز والطلاسم الكاذبة".

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيها قدمت بموجبه أمام نيابة محكمة البيض التي أمرت بإيداعها الحبس المؤقت.