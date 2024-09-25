عملية نوعية للقسام (فيديو)

بثت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لاستهداف مقاوميها رتلا من الآليات الصهيونية شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي العملية التي أطلق عليها اسم "كمين بشائر النصر" نشر في الموقع الإلكتروني التابع لـ "كتائب القسام"، قامت بتوزيع المهام على 3 مجموعات، وأظهرت المشاهد التي نقلتها قناة "الجزيرة" أحد المقاتلين وهو يشرح تفاصيل تنفيذ العملية في منطقة المقتلة وفي مكان تمركز قوات الاحتلال الصهيوني.

مشاهد من تنفيذ كتائب القسام لكمين محكم استهدف رتلاً من الآليات الصهيونية على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب القطاع pic.twitter.com/KTCJswgu97 — Arab-Military (@ashrafnsier) September 25, 2024

وتضمنت المشاهد خطوط تقدم إمداد قوات الاحتلال على شارع معبر رفح وباتجاه شرق منطقة التنور.

وأظهر مقطع الفيديو عملية رصد الآليات لمنطقة الكمين، ثم استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105".

كما تضمنت المشاهد استهداف جرافة "دي 9" الأولى بقذيفة "الياسين 105″، ثم استهداف جرافة "دي 9" الثانية بقذيفة "الياسين 105".

كما أظهر المقطع قيام الجيش الصهيوني بإجلاء جنوده من المنطقة المستهدفة.