Opération de qualité des brigades Al-Qassam

Les Brigades Al-Qassam, la branche armée du mouvement de résistance islamique Hamas ont diffusé ce mercredi, une vidéo montrant leurs combattants attaquant un convoi de véhicules militaires israéliens à l'est de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

L'opération, baptisée « Embuscade des prémices de la victoire », a été publiée sur le site internet des Brigades Al-Qassam. La vidéo montre la répartition des tâches entre trois groupes, et des images diffusées par la chaîne Al Jazeera montrent l'un des combattants expliquant les détails de l'opération dans la zone ciblée, où les forces d'occupation israéliennes étaient stationnées.

Les images révèlent l'avancée des renforts israéliens sur la route du poste-frontière de Rafah en direction de l'est, dans la région d'Al-Tannour.

La vidéo montre, également, la surveillance des véhicules israéliens dans la zone de l'embuscade, suivie de la destruction d'un char Merkava avec un projectile « Yassin 105 ».

De plus, la vidéo montre la destruction d'un premier bulldozer de type « D9 » avec un autre projectile « Yassin 105 », puis la destruction d'un deuxième bulldozer « D9 » avec le même type de projectile.

La vidéo se termine par des images montrant l'armée israélienne en train d'évacuer ses soldats de la zone ciblée.