تصفيات كان 2025: تعيين حكام لقاء الجزائر - الطوغو

عينت اليوم الأربعاء، الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) ثلاثي تحكيم مالي بقيادة بوبو طراوري، لإدارة مباراة الجزائر أمام الطوغو، المقررة يوم الخميس 10 أكتوبر بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (20:00)، لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025.

وسيدير بوبو طراوري اللقاء بمساعدة مواطنيه موديبو ساماكي (مساعد أول) وآمادو بيلي عيسى (مساعد ثاني)، إضافة إلى الحكم الرابع ريشارد كاماتي من مالي أيضا.

وبعد هذه المقابلة بأربعة أيام يتوجه "الخضر" إلى لومي لمواجهة نفس المنتخب يوم الإثنين 14 أكتوبر بملعب كيغي بالعاصمة الطوغولية لومي على (17:00 بالتوقيت الجزائري)، لحساب الجولة الرابعة، وهو اللقاء الذي سيديره حكم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو جون جاك ندالا نغامبو.

وبعد الجولتين الأوليين اللتين جرتا شهر سبتمبر الجاري، تتصدر الجزائر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بفضل الانتصارين المحققين أمام غينيا الاستوائية بملعب -ميلود هدفي- بوهران وأمام ليبيريا (3-0) بمونروفيا.

وتحتل الطوغو الصف الثاني بنقطتين، بينما تتذيل ليبيريا وغينيا الاستوائية الترتيب بنقطة وحيدة. ويتأهل إلى نهائيات "كان-2025" (21 ديسمبر 2025-18 جانفي 2026) صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة من المجموعات الـ 11، فيما يتأهل منتخب واحد عن مجموعة البلد المنظم.