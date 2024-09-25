هذه الشركة صدرت 60 ألف طن من الكلنكر

كشف الرئيس المدير العام لشركة إسمنت عين توتة، "سكيمات" معمر بهلول، في ولاية باتنة عن تصدير 60 ألف طن من الكلنكر منذ بداية العام الجاري 2024.

وذكر المتحدث، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش يوم إعلامي مخصص للإعلام المحلي، أن "معظم هذه الكمية قد تم توجيهها نحو تونس"، مضيفًا أن الجهود تُبذل حاليًا لزيادة حجم صادرات هذا المنتج وإيجاد أسواق جديدة في الخارج مع الحرص على تلبية احتياجات المشاريع الكبرى على المستوى المحلي والوطني.

وبلغت صادرات الكلنكر من شركة "سكيمات (تابعة للمجمع الصناعي للإسمنت في الجزائر "جيكا") العام الماضي 260 ألف طن موجهة إلى عدة دول في شمال غرب إفريقيا وأوروبا، كما ذكر نفس المسؤول الذي أوضح أن الشركة استثمرت أكثر من ملياري دينار جزائري لاستبدال الفلتر الكهربائي بآخر بتكنولوجيا أكثر تقدماً حرصاً على حماية البيئة.

وأدى اليوم الإعلامي الذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لدخول "سكيمات" حيز التنفيذ إلى زيارة لمختلف الورشات وثلاث محاجر تابعة للشركة، مع شروحات مفصلة من قبل تقنيي المؤسسة حول مراحل إنتاج الإسمنت انطلاقاً من المواد الخام المحلية.