قرار يخص "داربي" الغرب

تجري مباراة الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى بين ترجي مستغانم ومولودية وهران بتقنية "الفار".

ويأتي ذلك، بعد حصول إدارة الترجي على الموافقة الرسمية لاستقبال مولودية وهران بملعب محمد بن سعيد، وهو الملعب الذي سيستضيف "داربي" الغرب دون حضور الجمهور يوم السبت بداية من الساعة السادسة مساء.

وكانت "الفاف " قد أعلنت اليوم أن تقنية الفيديو سيتم استعمالها في ملعبين خلال الجولة الثانية، وهما علي عمار بالدويرة وحسين آيت أحمد بتيزي وزو، لتقرر قبل لحظات إضافة ملعب ثالث وهو ملعب محمد بن سعيد بمستغانم لتقام فيه المباراة بين ترجي مستغانم ومولودية وهران بتقنية "الفار".