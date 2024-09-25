شرف الدين يتحول إلى التأليف (فيديو)

عرضت إدارة شباب بلوزداد في احتفالية جرت بحديقة التجارب بالحامة، اليوم، نشيدها الرسمي الذي لحنه الموسيقار صافي بوتلة وكتب كلماته الرئيس المدير العام لمجمع "مادار" شرف الدين عمارة، حسب ما أعلن عنه، مهدي رابحي، رئيس مجلس إدارة النادي.

وكانت إدارة شباب بلوزداد قد أعلنت في 2020 عن مسابقة مفتوحة لاختيار كلمات النشيد وتم تشكيل لجنة مخصصة لاختيار أفضل نص ليقع الاختيار في نهاية المطاف وبعد 4 سنوات من الانتظار على كلمات رئيس مجمع الشركة المالكة لبلوزداد، الذي برز بغيابه عن الاحتفالية، فضلا عن غياب وجوه بارزة، عدا إطارات مجمع "مادار" ورئيس بلدية بلوزداد.