"كوسوب" تمنح اعتمادا لهاتين الشركتين

منحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب" اعتمادا لشركة انفست ماركت، كوسيط في عمليات البورصة.

ووفقا لبيان تلقت "الخبر" نسخة منه، فإن هذا الاعتماد يرخص للشركة ممارسة الأنشطة الخاصة بالتداول لحساب الغير، التداول للحساب الخاص الاستشارة في مجال توظيف القيم المنقولة توظيف القيم المنقولة والمنتجات المالية، التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب، وإرشاد المؤسسات في مجال هيكلة رأس المال والإدماج وإعادة شراء المؤسسات.

وأعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أيضا، في نفس البيان، عن منحها ترخيص لفاعلين جديدين لممارسة نشاط الراعي في البورصة ويتعلّق الأمر بشركة "فينابي" وشركة "انفست ماركت".

وتجدر الإشارة إلى أن الدور الأساسي للراعي في البورصة يكمن في مرافقة المؤسسات التي ترغب في الدخول إلى البورصة. إذ سيعمل هذا النشاط على تحفيز السوق وتوسيع فرص الاستثمار.

وذكر بيان "كوسوب" أنّ التحاق هذين الفاعلين الجديدين بالبورصة، ما هو إلا دليل على الجاذبية المتزايدة للسوق و ديناميكيتها الحالية.