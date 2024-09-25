"مسيرات عراقية" تضرب إيلات

نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأربعاء، هجوماً جوياً بالطيران المسيّر، ضدّ هدف حيوي تابع للاحتلال الصهيوني في "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأكدت المقاومة، في بيان، أنّ هذه العملية تأتي "نصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين"، مشددةً على استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء"، متوعدةً القيام بذلك بوتيرة متصاعدة.

أما في كيان الاحتلال، فأكدت وسائل إعلام عبرية أنّ الهجوم على "إيلات" تم عبر 3 مسيّرات، مشيرة إلى توجّه قوات الإنقاذ ومسعفي نجمة داود إلى مكان انفجار المسيّرة في "إيلات".

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن مسيرة انفجرت في ميناء المدينة ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت قاعدة "عين ياهف" الصهيونية في وادي عربة، بطائرة مسيّرة أيضاً، ملحقةً أضراراً بها.