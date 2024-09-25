موعد الندوة الصحفية لبيتكوفيتش

يلتقي المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الإعلام يوم 3 أكتوبر 2024 بقاعة الندوات لملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

ويتحدث بيتكوفيتش عن استعدادات "الخضر" للموعد المزدوج للمنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب الطوغو يومي 10 و14 أكتوبر على التوالي، برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، إلى جانب خياراته الجديدة بالنسبة للاعبين.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعبون يوم 7 أكتوبر، على أن يباشر المنتخب تحضيراته بالمركز التقني لسيدي موسى، قبل التنقل يوم 9 أكتوبر إلى مدينة عنابة في رحلة خاصة، لمواصلة التحضير ومواجهة منتخب الطوغو يوم 10 أكتوبر بملعب 19 ماي 1956.

وبعد ذلك، يواصل المنتخب تحضيراته بمدينة عنابة، قبل التنقل إلى العاصمة الطوغولية، لومي، يوم 12 أكتوبر على متن رحلة خاصة لمواجهة منتخب الطوغو مرة أخرى يوم 14 أكتوبر، ليعود المنتخب إلى الجزائر العاصمة مباشرة عقب انتهاء المباراة.